Весна британского кино в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет пятый фестиваль "Весна британского кино", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль проводится British Council в Азербайджане совместно с посольством Великобритании и кинотеатром Park Cinema.

"Весна британского кино" пройдет в кинотеатре Park Cinema Flame Towers с 17 по 24 мая, завершив Неделю многообразия British Council в Азербайджане.

В рамках мероприятия бакинскому зрителю будут представлены наиболее популярные, захватывающие и получившие высокую оценку кинокритиков новые фильмы из Великобритании.

Так, пройдут показы семи замечательных и разноплановых кинолент - The Favourite ("Фаворитка"), Dark River ("Темная река"), Obey ("Подчиняйся"), The Happy Prince ("Счастливый Принц"), Disobedience ("Неповиновение"), On Chesil Beach ("На Берегу") и Colette ("Колетт").

"Весну британского кино" откроет фильм "Фаворитка". Кинолента была номинирована на "Оскар" в десяти категориях, в том числе за "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", но победила лишь в номинации "Лучшая актриса" (Оливия Колман).

"Фестиваль "Весна британского кино" представит некоторые из наиболее интригующих и долгожданных британских кинолент за последнее время. Доминирующая тема кинофестиваля этого года – торжество многообразия и различий. Мы рады продолжить эту ежегодную традицию вместе с посольством Великобритании в Азербайджане, поделиться кинематографическими достижениями с азербайджанской аудиторией и сблизить народы наших стран", - подчеркивает глава British Council в Азербайджане Самр Шах.

"Для нас большая честь сотрудничать с British Council и посольством Великобритании в рамках фестиваля "Весна британского кино". Park Cinema приветствует стратегию "кино для всех" и всегда рад поддерживать проекты, нацеленные на изменения в сторону доступности и инклюзивности для нашего зрителя", - отметил глава сети кинотеатров Park Cinema Эльнур Аллахвердиев.

"Соединенное Королевство всегда было мировым центром киноиндустрии. Заключительный сезон "Игры Престолов" напоминает миру о глубине актерского таланта, а также о живописных местах съемок и технических возможностях Великобритании. Я с радостью отмечаю, что фильмы, представленные на фестивале "Весна британского кино" в этом году, воздают должное нерассказанным историям на тему многообразия, о которых долго умалчивалось", - сказал заместитель посла Великобритании в Азербайджане Филип Барклей.

Отметим, что все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на азербайджанском языке. Стоимость билетов – 2 маната за сеанс.

(Автор: Джани Бабаева)

