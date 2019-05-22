Азербайджанский писатель удостоен "Медали Пушкина" Российского союза писателей

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский писатель Варис Йолчуев решением Российского союза писателей удостоен медали "Александр Пушкин 220 лет", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу литератора.

Медаль "Александр Пушкин 220 лет" имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы. Награда учреждена Российским союзом писателей в год празднования 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Медаль вручается участникам "Антологии русской поэзии" и "Антологии русской прозы". Вручение медали будет осуществляться 2 июня на торжественной церемонии в Большом конференц-зале Правительства Москвы в рамках праздничных мероприятий, посвященных Пушкинскому юбилею.

"4 июня на Красной площади Москвы пройдет традиционный Фестиваль книг, где будет действовать мой стенд. Для меня большая честь представлять Азербайджан!", - отметил Варис Йолчуев.

Варис Йолчуев - родился 7 июня 1966 года в Сумгайыте. Главный редактор ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание". Выпускник факультета филологии Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального Союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии. Автор 19 книг (из которых 11 бестселлеров), которые были выпущены в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане, США и Канаде. Лауреат национальных и зарубежных премий, среди которых награды - Высшей правительственной литературной премии Азербайджана "Золотое слово", Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля в Сочи, Московской международной литературной премии, медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов, European Market Research Center, Editorial Ofice, Promotion of Creative Writing in the USA, Antoine de Saint-Exupery, Dan ulduzu и т.д. Был признан "Писателем года" в России, Франции, Турции, Великобритании. Его произведения входят в литературные фонды библиотек Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы.

(Автор: Вугар Иманов)

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