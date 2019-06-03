Величие вокальной школы Карабаха - Сеид Шушинский (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 130-летию выдающегося представителя национальной мугамной школы, музыкального деятеля и педагога, народного артиста Сеида Шушинского (наст. имя - Мир Мохсун-ага Сеид Ибрагим оглы Шушинский; 12 апреля 1889 - 1 ноября1965), сообщает Trend Life. Вечер был организован в рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") при поддержке Министерства культуры и Общественного телевидения Азербайджана.

Мероприятие прошло в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского.

На открытии был показан видеоматериал потрясающего исполнения Сеидом Шушинским "Мансурийи" из Золотого фонда. Ведущий вечера, ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы рассказал о жизни и творчестве Сеида Шушинского, который является одним из крупнейших представителей Карабахской школы ханенде, сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры, в особенности мугама. Ханенде, обладавший широким диапазоном, необыкновенным голосом и высокой сценической культурой, своим непревзойденным, совершенным исполнительским стилем обогатил национальную музыкальную сокровищницу. Особой оригинальностью в его исполнении отличалась интерпретация дастгяха Чахаргях, который считается особо сложным для певцов. Чахаргях мастер мугама начинал с кульминационного раздела Мансурийя, придающего дастгяху воинственный дух, и поэтому мэтром мугама Джаббаром Гарьягдыоглу был назван "жемчужиной восточной музыки".

Выступившие народные артисты Ариф Бабаев, Рамиз Гулиев, Джанали Акперов, профессор, доктор наук по искусствоведению Ариф Асадуллаев отметили, что изучение мугамного искусства в стране проводится по составленной им программе. Сеид Шушинский оставил яркий след в мугамной истории Азербайджана. В течение долгих лет воспитал целую плеяду мастеров, срели которых Алибаба Мамедов, Ислам Рзаев, Гулу Аскеров, Нариман Алиев и другие. Его жизненный путь состоит из трех периодов: Шуша, Тифлис и Баку, а творчество из двух периодов - исполнительская и педагогическая деятельность. Следует также отметить его благотворительную деятельность, когда он оказывал материальную поддержку в издании журнала "Молла Насреддин" в Тифлисе. После знакомства с одним из основоположников театрального искусства Гусейном Араблинским начал исполнять роли в таких произведениях-шедеврах Узеира Гаджибекова как "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", исполнил образ Сервера в театральном представлении "Не та, так эта". После переезда в Баку начал выступать в опере. Ему также принадлежит заслуга в систематизации мугамов, осуществляемым Узеиром Гаджибейли.

Принимавшие на вечере участие члены семьи заслуженного учителя Наримана Алиева для дальнейших научных исследований подарили Гюльгусейну Казымлы личную папку ханенде, содержащую его репертуар и личные заметки. От имени семьи внучка брата ханенде Сеида Мириша Зумруд Новрузова и выразила признательность за добрую память и проведение вечера.



Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Бейимханым Велиевой, Ехтирама Гусейнова, Илькина Ахмедова, заслуженного учителя Газенфера Аббасова, ханенде и преподавателя Сабира Абдуллаева и ханенде Сарвана Нифталиева.

(Автор: Вугар Иманов)

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