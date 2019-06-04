В Баку определены победители конкурса "Нарисуй мне этот мир" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее икусств Азербайджана прошел финальный вечер конкурса “Mənə dünyanı çək” (Нарисуй мне этот мир), посвященный Международному дню зашиты детей, организованный Liatris Holdinq при содействии Министерства культуры и Союза художников Азербайджана, сообщает Trend Life.

Маленьких детей психологи часто называют «реалистами», потому что они сами задают правила игры и требуют, чтобы взрослые их поддерживали. Для того, чтобы понять ребенка, нужно научиться видеть мир глазами детей, а это непросто. Нет, не потому, что дети секретничают – в том возрасте, когда они еще мало похожи на взрослых, они открыты и с радостью делятся своими наблюдениями. Вот только мы, взрослые, часто относимся скептически к их фантазиям, и мимо нас проходит удивительная сказка, полная тайн и невероятных открытий. Главное, дети видят этот мир без искажений, непосредственно. Они его чувствуют и пробуют отобразить по-своему. Эти картины полны добра, душевности, красоты, яркости. Для детей рисование - это способ проявить себя, выразить свое отношение к окружающей действительности. Это и творчество, и работа, и процесс развития. Поэтому мир глазами ребенка будет иметь совсем другое оформление, чем реальный взгляд на мир взрослого человека.

Ведущий вечера Азер Сулеманлы рассказал о конкурсе. В экспозиции было представлено 150 работ, победители определялись в двух категориях – от 5 до 10 и от 11 до 15 лет. За первое место – 500, второе - 300, третье - 200 манат.

Выступившие депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, секретарь Союза художников, народный художник Агали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, народные артисты Фидан Гаджиева и Назакет Теймурова, президент Liatris Holdinq Рухи Алиева, представитель министерства кульутры Анар Гурбанов, художница Милена Набиева отметили важность реализации проекта, который направлен на раскрытие потенциала и творческое развитие юных художников.

От 5 до 10: певрое место – Эмин Абдулазмзаде, второе – Дениз Гуливеа, третье – Айлин Гурбанлы. От 11 до 15 лет: первое место – Фирангиз Гасанова, второе – Финара Назарова, третье – Туран Ибрагимли. Еще пятеро было омечены поощрительными премиями.

(Автор: Вугар Иманов)

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