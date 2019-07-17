Из прошлого в будущее – 85-летие мэтра архитектуры Расима Алиева (ФОТО)

17 июля 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное 85-летию заслуженного архитектора, лауреата Государственной премии, академика Расима Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. В начале мероприятия прошла презентация книги Расима Алиева "Keçmişdən gələcəyə" ("Из прошлого в будущее").

Выступая на вечере, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, рассказал о заслугах Расима Алиева в развитии архитектурного искусства.

Было отмечено, что Расим Алиев – автор десятков прекрасных архитектурных произведений, зданий, удостоенных сегодня статуса памятника. Долгие годы Расим Алиев был главным архитектором города Баку и его заслуги по благоустройству города велики. В большинстве работ автора проявляется его любовь к своей стране. Он также является прекрасным художником, в созданных им портретах на первом плане характер человека, его красота. Выбор цветовой гаммы, художественной техники, лирика, отражаемая на табло – исходит из его характера. С творчеством Расима Алиева хорошо знакомы как в Азербайджане, так и за рубежом.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вручении Расиму Алиеву почетного диплома Президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в развитии архитектуры в Азербайджане. Абульфас Гараев вручил почетный диплом юбиляру.

Было подчеркнуто, что Расим Алиев – видный представителей азербайджанского архитектурного искусства.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев дал высокую оценку деятельности Расима Алиева, отметив, что он является автором (в некоторых случаях соавтором) мавзолея поэта и драматурга Гусейна Джавида в Нахчыване, зданий Международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку и Нахчыванского аэропорта, ряда станций Бакинского метрополитена, ряда основных парков города Баку, здания посольства Азербайджана в Турции и многих других архитектурных проектов.

В своих выступлениях ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, ректор Государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли и другие рассказали о любви Расима Алиева к архитектуре и живописи.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен выпуск телепередачи "Xəzərin sahilində" (телеканал Lider ), посвященный Расиму Алиеву. Юбилейный вечер продолжился концертной программой.

В заключении мероприятия Расим Алиев выразил признательность всем организаторам вечера.

(Автор: Джани Бабаева )

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