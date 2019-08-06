Viva opera! - Торжественная церемония закрытия XI Габалинского международного музыкального фестиваля

6 августа 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пятого августа завершился XI Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В фестивале, стартовавшем 31 июля и длившемся шесть дней, приняли участие всемирно известные дирижеры, видные музыканты, оркестры из России, Израиля, США, Италии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Литвы, Китая и Турции, а также известные коллективы и музыканты Азербайджана.

В рамках фестиваля поклонники музыкального искусства и гости Габалы смогли насладиться выступлениями Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, программами "Cello Extravaganza" и "Оксана Яблонская и друзья", посвященного 80-летию всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской, Симфонического оркестра "Киевские виртуозы", Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, молодых азербайджанских исполнителей мугама в сопровождении мугамной группы "Naz-nazı", квартета исполнителей на кларнете "Clarte", музыкального трио "Miraculum" (Турция).

Торжественная церемония закрытия и заключительный концерт XI Габалинского международного музыкального фестиваля состоялись в Центре культуры. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, поклонники классической музыки и гости города.

В ходе заключительного вечера публике была представлена концертная программа под названием "Viva opera", в которой известные вокалисты Мария Буйносова (Россия), Модестас Седлевичиус (Литва) и Умид Исраилов (Узбекистан) выступили в сопровождении симфонического оркестра "Киевские виртуозы" под управлением итальянского дирижера Альвизе Казеллати.

На вечере прозвучали сочинения Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Пабло Сорозабала, Шарля Гуно, Эриха Корнгольда, Джакомо Пуччини.

В заключение программы все солисты исполнили вместе "Заздравную" из оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

Выступление вокалистов было встречено бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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