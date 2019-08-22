Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)

22 августа 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер Кямран Агабалаев принимает участие в съемках масштабного исторического сериала под названием "Русский раб", сообщает Trend Life. Он играет одну из главных ролей - Баязид Ага.

Съемки начались 10 августа в Турции, в данное время проходят в Стамбуле. Проект реализуется кинокомпанией «Марс Медиа» для Первого канала России.

События сериала разворачиваются во времена Бориса Годунова и связаны с Османской империей, охватывая период конца XVI – начала XVII века.

Режиссер - Иван Шурховецкий, известный по работе над картиной «Легенда о Коловрате». Главный образ воплощает Илья Малаков, который также приобрел популярность по роли Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». Образ Годунова - Артур Иванов, царя Федора - Владимир Кошево, дворянина Исленева - Виталий Кищенко. У этого персонажа есть реальный исторический прототип - московский дворянин Данило Исленьев был отправлен послом в Турцию в 1594 году, чтобы в очередной раз добыть дружественный союз с Османской империей. Однако русский посол был задержан новым султаном Мехмедом III в Константинополе и затем бесследно пропал. В ролях также играют Арина Жаркова, Алексей Кравченко, Иван Рудаков, Владимир Антоник, Зураб Кипшидзе, сербский актер Иван Босильчич (султан Мехмед), сербская актриса Милена Радулович, родом из Западной Африки и долгое время живущий в России актер Армель Авокандото, латвийский актер Рихард Леперс и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
  • Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
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