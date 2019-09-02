В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)

2 сентября 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 19 сентября состоится премьера фильма в жанре ужасов и психологического триллера "Adam", сообщили Trend Life в пресс-службе Alioglu Media Group.

Организаторы вечера проведут для зрителей, которые купят больше всего билетов (минимум 10), интересный розыгрыш с ценными призами. Победитель получит смартфон iPhone X. Билеты поступят в продажу 12 сентября.

Режиссер-постановщик- Амиль Алиоглу, автор сценария – Амиль Алиоглу и Садиг Насиров, художник-постановщик - Амиль Алиоглу, режиссер – Ибрагим Абилов, оператор-постановщик - Матлаб Ягубоглу, автор музыки – Иффет Аскеров, главный продюсер - Байрам Мургузов, исполнительный продюсер – Габиль Алиоглу, художник по гриму – Шафа Джаббарова, монтаж – Фирдовси Набиев. В ролях – Амиль Алиоглу, Мехрибан Гулиева, Рашад Сафаров, Зульфия Мамедова, Арзу Абдулова, Мурад Абдуллаев, Эльвина Атакишиева, Эльвин Агаев, Лена Хосрова, Ханым Садыгова, Ряван Ибрагимов, Сяма Ибрагимова, Мухаммедали Асланов, Расул Гумбатов, Гюльнар Мамедова, Ибрагим Абилов и другие.

Съемки картины состоялись в 2018 году в Баку и регионах страны – Гедабеке, Товузе, Исмаилы, Говларе (Товузский район).

Сюжет фильма: Маленькая Аиша вместе с матерью решают совершить путешествие. Но за несколько километров до места назначения они вынуждены свернуть к пункту назначения по лесной дороге, так как на основной трассе происходит автокатастрофа и она становится временно закрытой. Но происходит так, что и они сами попадает в аварию, когда … им навстречу выходит незнакомый мужчина. Как оказывается, они попадают в руки жесткого маньяка, который в детстве пережил семейную трагедию из-за жесткого обращения его отца с матерью, поэтому получил серьёзную психологическую травму и испытывает ненависть ко всем людям. Всех, кто попадает в руки маньяка, ожидает мучительная смерть. Эта участь ждет и мать с ребенком…Более того, все кто спешат к ним на помощь сами становятся жертвами маньяка…Как же им удастся спастись?... Более того, Аиша сама увлекалась книгами, не соответствующими ее возрасту…

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку пройдет премьера фильма "Adam" - победитель получит смартфон iPhone X (ВИДЕО, ФОТО)
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