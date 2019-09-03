Азербайджанские исполнители в Московской консерватории

3 сентября 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские музыканты Анар Ибрагимов (скрипка) и Тамилла Гулиева (фортепиано) 25 сентября выступят в Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт консерватории.

Концертная программа будет представлена в рамках цикла "Азербайджанские исполнители в Московской консерватории". Вечер пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Будут исполнены сочинения Франца Шуберта, Сезара Франка, Сергея Прокофьева, Белы Бартока.

(Автор: Джани Бабаева)

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