Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)

12 сентября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Еще один азербайджанский актер, народный артист Пярвиз Мамедрзаев начал сниматься в масштабном историческом сериале под названием "Русский раб", сообщает Trend Life. Он воплотит образ губернатора.

Съемки начались в августе в Турции, в данное время проходят в Стамбуле. Проект реализуется кинокомпанией "Марс Медиа" для Первого канала России. Ранее сообщалось, что азербайджанский актер Кямран Агабалаев играет одну из главных ролей - Баязид Ага.

События сериала разворачиваются во времена Бориса Годунова и связаны с Османской империей, охватывая период конца XVI – начала XVII века.

Режиссер - Иван Шурховецкий, известный по работе над картиной «Легенда о Коловрате». Главный образ воплощает Илья Малаков, который также приобрел популярность по роли Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». Образ Годунова - Артур Иванов, царя Федора - Владимир Кошево, дворянина Исленева - Виталий Кищенко. У этого персонажа есть реальный исторический прототип - московский дворянин Данило Исленьев был отправлен послом в Турцию в 1594 году, чтобы в очередной раз добыть дружественный союз с Османской империей. Однако русский посол был задержан новым султаном Мехмедом III в Константинополе и затем бесследно пропал. В ролях также играют Арина Жаркова, Алексей Кравченко, Иван Рудаков, Владимир Антоник, Зураб Кипшидзе, сербский актер Иван Босильчич (султан Мехмед), сербская актриса Милена Радулович, родом из Западной Африки и долгое время живущий в России актер Армель Авокандото, латвийский актер Рихард Леперс и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
  • Азербайджанский актер снимается в сериале для Первого канала России (ФОТО)
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