Конь на театральной сцене! Потрясающий спектакль "Кёроглу" о справедливости и любви (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета сентября откроет 111-й театральный сезон показом оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Спектакль был представлен в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Спектакль прошел при аншлаге и под овации зрителей, которым в этот вечер был подарен шедевр национального искусства. Партию Кёроглу сыграл заслуженный артист Рамиль Гасымов, которые еще в 2011 году, воплотив этот образ в 27 летнем возрасте, стал самым молодым исполнителем этой роли в истории национальной оперы. Произведение было написано великим Узеиром Гаджибейли в 1932-1936 годах, в основу сюжета лёг ашугский дастан "Кёроглу".

Кёроглу - герой, символизирующий достоинство и свободолюбие, поднявший народ на борьбу за права угнетенных, за справедливость. Предположительно, Кёроглу- реальный исторический персонаж, герой, который боролся за счастье народа, и одновременно талантливый ашуг, автор множества прекрасных стихотворений. Дата рождения и смерти Кёроглу доподлинно неизвестна. Полагают, что он жил примерно во второй половине 16 века. Согласно легенде, настоящее имя Кёроглу - Ровшан. Кёроглу – это прозвище, буквально оно означает "Сын слепого". Кёроглу боролся с целью отомстить жестокому Гасан хану, несправедливо ослепившего его отца. Кёроглу собирает вооруженный отряд из друзей и родственников для того, чтобы отомстить за отца. Небольшой отряд Кёроглу внезапно нападает на города и крепости противника, одерживая победу над огромными вражескими гарнизонами. Иногда легендарный конь Кёроглу Гырат спасает его во время боя. Одним из приключений Кёроглу становится встреча с султанской дочерью Нигяр из Стамбула, которая становится его женой. Другими известными приключениями героя становятся знакомство с кузнецом Демирчиоглу и разбойником Дели Гасаном, освобождение друзей из тюрьмы…

В постановке сыграли ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (Ибрагим хан), Акрам Поладов (Алы – отец Кёроглу), Фидан Гаджиева (ханенде), заслуженные артисты Афаг Аббасова (Нигяр), Турал Агасиев (везирь), Джахангир Гурбанов (Гасан хан), Бахрам Алиев (Гамза бек), Алиахмед Ибрагимов (шут), а также Талех Яхъяев (Эхсан паша), Нурлан Намазов (Вели), Фируз Мамедов (Полад), Назар Бейляров (Эйваз) и другие.

Интересно, что одним из актеров стал конь – в произведении это верный конь Кёроглу Гырат.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер - главный дирижер театра, заслуженный артист Эйюб Гулиев, художник – народный артист СССР Таир Салахов, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.