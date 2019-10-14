Тысяча долларов - шанс выиграть на Бакинском джаз-фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В течение десяти дней съемочная команда Euronews будет освещать Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019), об этом как сообщает Trend Life, сказала директор проекта Лейла Эфендиева на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

"На десять дней в Азербайджан приезжает команда Euronews, чтобы от начала и до конца освещать фестиваль. Также мы получили письмо от мэтра мирового джаза, посла Доброй воли ЮНЕСКО, инициатора провозглашения Международного дня джаза Херби Хэнкока, в котором он пишет о том, что Бакинский джаз фестиваль внес свою незаменимую лепту в развитие мирового джаза. Для нас это самая высокая оценка", - добавила Эфендиева.

На пресс-конференции было отмечено, что в этом году Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019) проводится в 14-й раз, и как всегда, станет одним из самых крупных мероприятий, посвященных джазу в Азербайджане.

"В течение десяти дней будут организованы более 25 концертов, а также множество других мероприятий, среди них мастер-классы, семинары, дни джазового кино, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman". Джаз - это импровизация, поэтому и в программе фестиваля мы стараемся импровизировать.

18 октября у нас состоится концерт на открытой площадке, в сердце нашего города - в Ичери Шехер. На территории около Девичьей башни в ходе трехчасового концерта выступят как отечественные, так и зарубежные музыканты. После программы гостей фестиваля ждет сюрприз - 3D-мэппинг. Это будет арт-инсталляция в стиле джаза", - сказала директор фестиваля.

Известная азербайджанская джазовая вокалистка Эльнара Гасанли, которая курирует международный конкурс молодых исполнителей в рамках фестиваля, подчеркнула, что "I am Jazzman" – открывает молодым музыкантам новые возможности.

"Конкурс очень актуален на сегодняшний день. Думаю, что и в этом году мы откроем для себя новые имена. Условия сложные, поэтому многие не смогли пройти. В числе участников конкурса не только представители из Азербайджана, но и музыканты из Германии, Бразилии, России, Китая и Украины. В состав жюри войдут как отечественные, так и зарубежные профессионалы джазовой музыки, однако для чистоты и прозрачности конкурса мы пока их имена не разглашаем. Что касается наград, то обладатель первого места получит денежный приз в размере 1000 долларов, второго места – 500 долларов, третьего - 200 долларов, а также будут выручены дипломы. Возрастные категории участников от 16 до 30 лет, но в этом году мы сделали одно исключение. У нас конкурсант, которому всего 11 лет, но он настолько талантлив, и так сильно любит джаз, что мы решили дать ему шанс. Хотя несмотря на юный возраст, оценивать его будут по всем правилам, снисхождения ни к кому не будет", - сказала Гасанли.

Участник фестиваля, джазовый пианист Эльбей Мамедзаде отметил, что фестиваль порадует поклонников джаза разнообразной и яркой программой, а также поразит публику высочайшим уровнем исполнения музыкантов.

"Что касается концерта, в котором участвую я, то на нем мы вместе с виртуозным саксофонистом Андреем Константиновым исполним своим композиции", - добавил пианист.

Напомним, что с 18 по 27 октября 2019 года в столице Азербайджана состоится Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019), сообщилиTrend Life организаторы проекта.

BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019 представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе. Все это пройдет в контексте фестивального девиза "More jazz, more intellect!".

Фестиваль будет работать на нескольких площадках: бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Изюминка джаз-фестивалей - полуночные джем-сессии (jam session) после концертных программ, и бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию "Round Midnight" – знакового джазового стандарта.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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