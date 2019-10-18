Сериал "Магомаев" включен в список российских телепроектов, за которыми стоит следить (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский кинокритик Егор Москвитин рассказал о 22 российских сериалах, за которыми стоит следить. Большинство из них можно будет увидеть на телеканалах и онлайн-платформах уже в ближайшем году. Проекты участвовали в российском фестивале новых телесериалов "Пилот", среди них – сериал "Магомаев" о легендарном азербайджанском исполнителе Муслиме Магомаеве, передает Trend Life со ссылкой на сайт Meduza.

"В Муслима Магомаева на удивление правдоподобно перевоплотился актер Милош Бикович. В центре сюжета - любовный четырехугольник: живущий в неофициальном браке со своим музыкальным редактором Магомаев встречает на съемках телепередачи солистку Большого театра Тамару Синявскую, у которой есть муж. Внешней угрозой - довольно типовой для российских сериалов об СССР - выступает злодей из КГБ.

Но есть и хорошие новости. Во-первых, "Магомаеву" здорово удаются музыкальные номера и реконструкция эстрады и телевидения 1960-х. Во-вторых, главными героями истории вполне могут оказаться не Магомаев и Синявская, а влюбленные в них персонажи Светланы Устиновой и Александра Соколовского - следить за судьбами людей, испытывающих сильное чувство, но при этом отверженных и униженных, всегда интересно. В-третьих, этот байопик не кажется глянцевым - Муслим Магомаев не выглядит здесь иконой, с которой нужно сдувать пылинки", - отмечает кинокритик.

Напомним, что второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в Иваново 20-22 сентября.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово". Роль Муслима Магомаева исполнил актер Милош Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко, актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие. Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя Тамара Синявская. Ожидается, что 1 сезон сериала "Магомаев" стартует осенью в 2019 году на Первом канале России.

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