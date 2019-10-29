Фирдовси Атакишиев за роль Гусейна Араблинского удостоен премии Джафара Джаббарлы

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского гоусдарственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев удостоен премии Джафара Джаббарлы за вклад в развитие театрального искусства и воплощение образа Гусейна Араблинского в спектакле "Судьба артиста", сообщает Trend Life. Премия учреждена Домом-музеем Джафара Джаббарлы и Главным управлением культуры города Баку.

Спектакль "Судьба артиста" поставлен народной артисткой Азербайджана Ираной Тагизаде по пьесе известного драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева. Спектакль повествует о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского (1881 - 1919), который с 1905 года играл в первых профессиональных азербайджанских труппах, гастролировал в России и Иране. Гусейн Араблинский - первый азербайджанский киноактёр, он снимался в картине "В царстве нефти и миллионов" 1916 года. Он был режиссёром первой азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун" и считается одним из основателей национального музыкального театра и профессионального театрального искусства.

Главный герой спектакля - это не просто главный персонаж, не просто главная роль. Он - центр всего действа, вокруг него и в прямом, и в переносном смысле разворачивается весь сюжет. Интригующие моменты трагической и загадочной судьбы Гусейна Араблинского на протяжении всего спектакля держат зрителей в напряжении, вызывают разные чувства. Ведь это была пьеса о театре, о любви к театру, где есть не только аплодисменты и восторженные поклонницы, но очень тяжелая и неоднозначная реальная жизнь по ту сторону сцены - прозябание в нищете, неприятие общества, оскорбления и угрозы...

(Автор: Вугар Иманов)

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