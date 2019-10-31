Его творчество было новаторским, неповторимым и оригинальным – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного представителя музыкального искусства, известного педагога, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова (1919 - 1993 годы), сообщает Trend Life.

Вечер организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, в котором представлены выступления ханенде Гаджибабы Гусейнова.

На мероприятии председатель парламентского комитета по культуре, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о жизни и заслугах Гаджибабы Гусейнова в области азербайджанской музыкальной культуры. Было отмечено, что Гаджибаба Гусейнов обладал особой техникой исполнения.

Говоря о том, что мир творчества Гаджибабы Гусейнова - неповторим, Рафаэль Гусейнов особо подчеркнул его деятельность в усовершенствовании школы мугама.

В своих выступлениях народный артист, композитор Тофиг Бакиханов, народный артист, ханенде Ариф Бабаев, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияд Самедзаде отметили вклад Гаджибабы Гусейнова в развитие мугамного искусства и поделились воспоминаниями о нем.

Отметим, что своей внутренней культурой, отношением к искусству и манерой пения Гаджибаба Гусейнов встал в первый ряд представителей ширванской школы исполнения, а своим богатым знанием газелей и душевными выступлениями был ярким примером для исполнителей мугама. Его творчество было новаторским, неповторимым и оригинальным. Также Гаджибаба Гусейнов был прекрасным педагогом. Многие ныне известные ханенде с благодарностью вспоминают его уроки.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием известных исполнителей мугама.

(Автор: Джани Бабаева )

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