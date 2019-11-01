Азербайджанский художник покажет джиннов, обитающих параллельно с нами

1 ноября 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер с 19 по 23 ноября пройдет выставка молодого талантливого азербайджанского художника Зохраба Саламзаде под названием "Sirlərin ahəngi", сообщили Trend Life организаторы проекта.

Зохраб Саламзаде родился в Баку 19 ноября 1992 года в семье инженера. В 2013 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 2017 году - Азербайджанскую государственную академию художеств. Саламзаде - участник ряда групповых выставок.

"Темы моих картин я беру из истории и религии. Суфизм - это мистическое течение ислама, которое окружено тайнами. Чем больше я увлекаюсь этим, тем более интересные сюжеты я нахожу, которые перевожу на холсты. Есть несколько тем, которые я чаще всего отображаю на картинах. Это Ичеришехер, без которого не представляю своего существования, джинны, обитающие параллельно с нами, которых люди не воспринимают всерьез или обходятся с ними неуважительно, хотя они такие же равноправные жители нашей земли, и дервиши, которые соединяют все это воедино. Их философия - жизнь и любовь, которую они распространяли многие века, что оказало немалое влияние на нашу культуру и мировоззрение. Это выставка, в которой я хочу показать вам отношение дервишей к самой гармонии, мир и любовь, которую они проповедовали", - отмечает художник.

Организаторы экспозиции - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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