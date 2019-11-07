В Баку пройдет концерт Ширванских ашугов

7 ноября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках проекта "Вечера ашугской музыки" (Aşıq musiqisi axşamları) 8 ноября в 19:00 представит концерт Ширванских ашугов, сообщает Trend Life.
В концертной программе примут участие представители Ширванской ашугской школы – Эвезхан Ханкишиев, Али Тапдыгоглы, Агамурад Ширванлы и другие исполнители. Концерт реализуется при поддержке Института фольклора НАНА.
Oсновная цель проекта – пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции.
Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых "Вечера мугама", "Вечера дастана", "Вечера ашугской музыки", "Жемчужины этнической музыки".
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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