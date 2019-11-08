Сказочный и прекрасный мир - "Санктъ-Петербургъ Опера" едет на гастроли в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 17-19 декабря пройдут гастроли Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (Россия), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом. Его основатель и бессменный художественный руководитель Юрий Александров знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями. Гастрольная жизнь "Санктъ-Петербургъ Опера" очень насыщена. За последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане.

Азербайджан становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для "Санктъ-Петербургъ Опера". В прошлом театральном сезоне на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна коллектив театра показал гала-концерт "Шедевры мировой классики".

В 2019 году в рамках Года театра в России и в преддверии 100-летия Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна "Санктъ-Петербургъ Опера" представит бакинскому зрителю два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и гала-концерт солистов и оркестра театра.

17 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пройдет показ оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе.

По словам режиссера Юрия Александрова, спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Сценография принадлежит народному художнику России Вячеславу Окуневу. У "Искателей жемчуга" существует несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал у спектакля театра "Санктъ-Петербургъ Опера", зрители увидят сами. На самом деле, в опере главное не сюжет, а мелодическая сторона. Эта музыка стала настолько популярной, что цитируется в кино, исполняется в инструментальных переложениях и даже поется рок-музыкантами, как, к примеру, известнейшая ария Надира "Je crois entendre encore" в исполнении Дэвида Гилмора, или редкий мужской дуэт для тенора и баритона "Au fond du temple saint", не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланьи и Брина Терфеля.

18 декабря на сцене Театра оперы и балета бакинская публика увидит оперу "Фауст" Шарля Франсуа Гуно. В современном, экспрессивном спектакле с великой музыкой Гуно Юрий Александров поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая…

Завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Родиона Щедрина, Александра Алябьева, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Шарля Франсуа Гуно, Руджеро Леонкавалло и других.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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