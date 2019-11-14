"Фантастическое" путешествие послов иностранных государств в Гянджу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже в рамках второго Фестиваля культурного наследия "Фантазия" прошел ряд интересных мероприятий с участием послов иностранных государств, сообщает Trend Life.

В Центре Мехсети Гянджеви состоялось открытие трех экспозиций – Василе Ботнару из Молдовы "Nostalgia, pluralia tantum", посла Нидерландов в Азербайджане Онно Керверса "Baku – Black City, White City" и Владимира Чикина из Таджикистана "Ballet and City".

На открытии глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, посол Нидерландов Онно Керверс, посол Молдовы Георгий Леука, посол Таджикистана Рустам Соли отметили, что мероприятие играет важную роль в деле укрепления и развития отношений между странами, сохранения и пропаганды культурного наследия народов.

В экспозицию журналиста и художника Василе Ботнару из Молдовы “Nostalgia, pluralia tantum” включены различные серии рисунков, выполненных в смешанной технике, и посвященных ностальгии. Василе Ботнару – известный художник, начинал свои графические эксперименты с тушью, затем использовал кофе и вино. Выставлял свои произведения в Румынии, Франции, Германии, Италии, Канаде, Китае, Латвии, Эстонии, Бельгии. По словам художника, он призывает ностальгировать с мечтой о будущем, потому что его герои - это персонажи будущего.

В своих фотоработах "Baku – Black City, White City" Онно Керверс постарался показать многосторонность архитектурного наследия Баку. Выбор черно-белой серии для этой выставки, является как эстетическим, так и концептуальным. С помощью своих снимков дипломату захотелось показать сосуществование и взаимосвязь старого и нового, создавая фотокомбинации, а также их красоту, схожие детали и архитектурные элементы строений разных эпох.

В фотоработах "Ballet and City" Владимир Чикин размышляет о взаимодействии классического искусства со сложной структурой современного Мегаполиса. Это художественный эксперимент, переносящий классический балет из привычной театральной среды в абсолютно иное пространство, которое, в результате лишь усиливает совершенство и красоту балета.

В рамках фестиваля в Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "A Journey through Greece's Popular Music" (Путешествие в мир популярной греческой музыки" с участием Aedos Popular. Были представлены различные композиции - от традиционных народных мелодий до рембетико.

В Art Garden Ganja прошли дискуссии на тему "Национальное наследие". Был представлен мексиканский документальный фильм Тересы Гуэрреро “Sunu” о тяжелой жизни детей и подростков – собирателей кукурузы, которые, несмотря на все трудности, сохраняют свою культуру и духовность. А также молдавский документальный фильм Олега Бутнару “Cricova – the living legend of Moldova”. Ставший эмблемой молдавского виноделия, подземный винодельческий город Крикова располагает галереями, простирающимися на 70 км, с символическими названиями улиц: Дионис, Фетяска, Каберне Совиньон и т.д. Подвалы Крикова расположены в одиннадцати километрах от столицы Молдовы, города Кишинёва, вырублены в природном известняке, на глубине 35-80 м.

Гости также посетили достопримечательности и архитектурные памятники Гянджи.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA проходит с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Глава представительства Евросоюза в Азербайджане - Кестутис Янкаускас.

Цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей.

Программа включает концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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