Видеорепортаж с репетиции спектакля "Прости за любовь" на сцене бакинской русдрамы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Несколько дней осталось до долгожданной премьеры спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы. На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку премьера постановки "Прости за любовь" состоится 23 и 24 ноября в 19:00, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В преддверии премьеры Trend Life предлагает вниманию читателей видеорепортаж с генеральной репетиции спектакля. В интервью актеры, исполняющие главные роли в постановке - Хаджар Агаева, Натаван Гаджиева, Егяна Гусейнли, Теймур Рагимов и Мурад Мамедов рассказали о работе над спектаклем и образах, которые они воплотили.

Напомним, что пьеса "Айдын" написана Джафаром Джаббарлы в 1922 году, и ставилась на советской сцене неоднократно. На сцене русской драмы пьеса "Айдын" ставилась дважды - в 1957 и 1980 году.

В текущем сезоне в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана постановку осуществляет народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. Премьера приурочена к 120-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы.

В роли Айдына выступит – Мурад Мамедов, в роли Довлет бека – Мурад Исмайлов, в роли Гюльтекин зрители увидят Хаджар Агаеву и Натаван Гаджиеву, жену Довлет бека сыграет Егяна Гусейнли. В спектакле также заняты – заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, артисты – Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова Марина Литвиненко, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт, Борис Бродский .

Художник-постановщик – Татьяна Мельникова (Санкт–Петербург, Россия). Хореограф – народная артистка Азербайджана, Александра Никушина. Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.



Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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