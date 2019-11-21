"Алюминий" в Баку – современное искусство и самопознание (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось официальная церемония открытия VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий", сообщает Trend Life.

Выступая на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнув, значимость биеннале, проводимой в шестой раз, добавил, что проект впервые был реализован в 2003 году.

"Биеннале в этом году министерство культуры проводит совместно с Союзом художников Азербайджана. В биеннале участвуют 40 авторов из 17 стран. От нашей страны в мероприятии принимают участие 30 художников. Радует, что в Баку растет интерес к современному искусству. Эта традиция - сформировалась. В этом направлении Фонд Гейдара Алиева, Пространство современного искусства YARAT проводят большую работу, реализовывают проекты", - сказал Гараев.

Было отмечено, что в течение пяти дней, что проходит биеннале будут организованы различные мероприятия и выставки. Тема биеннале в этом году, связана с самопознанием.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что биеннале – отличная площадка для художников встретиться и провести творческий обмен, также проект играет роль в обмене опытом между творческими деятелями.

Начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов подчеркнул, что проведение в стране международных мероприятий имеет важное значение с точки зрения пропаганды нашей культуры в мире.

Далее участники мероприятия ознакомились с экспозицией.

VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий" проходит с 20 по 25 ноября 2019 года в Баку. Организаторы биеннале – министерство культуры и Союз художников Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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