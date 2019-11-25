Cantico per Corbetta - Италия в музыке Кямали Ализаде (ВИДЕО)

25 ноября 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка и композитор Кямаля Ализаде посвятила музыкальное сочинение итальянскому городу Корбетта. Об этом Trend Life сообщила сама автор произведения.

В подготовленном видеоролике на композицию "Cantico per Corbetta" представлены красоты города, его достопримечательности и памятные места.

Музыкальное сочинение под названием "Cantico per Corbetta" звучит в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Фариды Мамедовой (сопрано) под аккомпанемент на фортепиано Кямали Ализаде и струнного квартета.

"Это произведение мне приснилось. Во сне я увидела себя играющей его на органе в городе Корбетта. Город известен своими античными виллами. В нем царит атмосфера тишины и покоя, есть красивый парк с лебедями и дикими утками, и эта умиротворённость слышна в моей музыке и в прекрасном исполнении сопрано Фариды Мамедовой", - сказала Ализаде.

Композитор отметила, что мэром города Корбетта является друг ее семьи - Марко Балларини, дружба с которым длится на протяжении 20 лет.

Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). В 2006 она получила приглашение в Модену (Италия), где прошла стажировку в классе профессора Антонио Джакометти. Является неоднократным победителем различных музыкальных конкурсов.

Кямаля Ализаде - автор симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполняли в Голландии, Новой Зеландии, Италии, США, Китае, Японии.

Вместе с супругом - итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло Кямаля Ализаде в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева)

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