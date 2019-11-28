"Увядшие цветы" в Баку - конфликт буржуазно-помещичьего общества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр представил на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра постановку "Увядшие цветы" (Solğun çiçəklər), сообщает Trend Life.

Показ состоялся в рамках "Недели Джафара Джаббарлы", которая проходит 23-30 ноября в Баку, в соответствии с распоряжением главы государства о праздновании 120-летия Джафара Джаббарлы. В ее рамках при организации министерства культуры Азербайджана театры республики демонстрируют спектакли по произведениям Джафара Джаббарлы.

Режиссер-постановщик спектакля – Эльшан Зейналлы, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, постановщик танцевальных номеров - Вюсал Мехралиев, музыкальное оформление – Ирада Мурадова.

Отметим, что в своей режиссерской работе Эльшан Зейналлы представил новый взгляд на классику.

Драма "Увядшие цветы" была написана в 1917 году. В ней на примере одной семьи раскрывается тема конфликтов буржуазно-помещичьего общества.

Роли в постановке исполнили заслуженные артисты Изамеддин Багиров, Джалал Мамедов, Садагят Нуриева, актеры Илаха Сафарова, Шахла Мамедова, Ильгар Ибрагимов и Ровшан Аскеров.

После показа состоялись обсуждения постановки. Внучка Джафара Джаббарлы - Гямяр Багирова выразила признательность коллективу Сумгайытского государственного драматического театра за создание спектакля.

(Автор: Джани Бабаева)

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