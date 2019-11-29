Невежество, или Семейно-бытовые вопросы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Лянкяранского государственного драматического театра представил спектакль "Vəfalı Səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş" ("Верная Сария, или Смех сквозь слезы"), сообщает Trend Life. Спектакль продемонстрирован на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

Показ состоялся в рамках "Недели Джафара Джаббарлы", которая проходит 23-30 ноября в Баку, в соответствии с распоряжением главы государства о праздновании 120-летия Джафара Джаббарлы. В ее рамках при организации министерства культуры Азербайджана театры республики демонстрируют спектакли по произведениям Джафара Джаббарлы.

Режиссер-постановщик спектакля "Верная Сария, или Смех сквозь слезы" – народный артист Фирудин Магеррамов, художник-постановщик Рамазан Агаев, композитор – Эльдар Салаев. Роли исполнили - народный артист Габиль Гулиев, заслуженный артист Суджаддин Мирзоев, актеры Айнур Ахмедова, Саяд Алиев, Гызылгюль Гулиева, Абульфас Ахундов, Тарлан Абдуллаев, Эмин Фарзуллаев, Мираслан Агаев, Тарана Фараджова и Амиль Ибрагимли.

Джафар Джаббарлы написал произведение "Верная Сария, или Смех сквозь слезы" в 1915 году.

Постановка отражает семейно-бытовую тему. Главные герои – влюбленные Сария и Рустам. В спектакле порицают основные проблемы общества – невежество, мешающее нравственно-духовному развитию, консерватизм, разрушительное влияние денег на общество.

(Автор: Джани Бабаева )

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