30+70 - круглые даты театра YUĞ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялось мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания Азербайджанского государственного театра YUĞ и 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств, основателя театра, режиссера Вагифа Ибрагимоглу (1949-2011 годы), сообщает Trend Life.

Вначале гости вечера, среди которых были видные общественные деятели, известные представители литературы, культуры и искусства, ознакомились с фотоэкспозицией, отражающей деятельность театра. На выставке представлены фотографии с самых знаковых и любимых зрителями спектаклей театра YUĞ.

Выступая на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул, что театр YUĞ был основан 18 октября 1989 года при Государственном академическом национальном драматическом театре большими мастерами искусства Вагифом Ибрагимоглу и Гасанагой Турабовым.

Министр добавил, что YUĞ стал новым дыханием, привнес новые тенденции и веяния в театральное пространство. YUĞ неизменно связан с именем Вагифа Ибрагимоглу, прожившего короткую жизнь. Но, несмотря на это, он сыграл важную роль в формировании современного азербайджанского театра, его развитии, появлении новых философских течений.

Было отмечено, что репертуар тетра – обширный, это спектакли по произведениям Мирзы Фатали Ахундзаде, Джалила Мамедгулузаде до Рюноскэ Акутагава и Франца Кафки, а также современных азербайджанских авторов.

Абульфас Гараев пожелал театру YUĞ дальнейших успехов, и выразил уверенность, что его коллектив продолжит радовать зрителей новыми проектами и постановками.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азерпаша Нематов отметил, что мероприятие приурочено к двум значимым событиям в театральном искусстве страны.

"Посмотрите, как распорядилась судьба - день основания театра, совпал с днем рождения Вагифа Ибрагимоглу. Когда создавался театр, в 1989 году, это было нелегкое время. Сейчас YUĞ занимает особое место в национальном театральном искусстве страны", - подчеркнул Нематов.

Далее вниманию зрительской аудитории была представлена художественная часть вечера, на которой были показаны фрагменты из постановок театра, прозвучали музыкальные композиции, известные актеры поделились своими воспоминаниями о Вагифе Ибрагимоглу. Вместе со зрителями коллектив YUĞ совершил путешествие в прошлое и будущее, делая остановку на знаковых для театра годах.

В виде театрализованной постановке актеры рассказали о жизни и творческом пути Вагифа Ибрагимоглу. Я вам расскажу одну сказку, с такими словами обратился к зрителям народный артист Азербайджана Видади Гасанов: "Сегодня мы расскажем вам сказку о Вагифе Ибрагимоглу. Возможно, вам будет интересно, почему не про театр YUĞ. Но ведь, YUĞ – это Вагиф Ибрагимоглу, а Вагиф Ибрагимоглу – это YUĞ".

Далее вниманию зрителей был представлен отрывок из спектакля "Салам" в главной роли с народным артистом Фахраддином Манафовом. После демонстрации которого, Манафов выступил речью. "У меня в телефоне записаны номера Вагифа Самедоглу, Вагифа Ибрагимоглу, Фуада Поладова… Я их не удаляю, и каждый раз думаю, может наберу, может ответят…

Вагиф Ибрагимоглу навсегда связал меня с актерской профессией, с театром. У него была мечта только о театре. И он ее достиг, открыл двери и пропустил туда большую армию творческих людей. И у меня есть большая мечта, чтобы театр YUĞ носил имя своего основателя - Вагифа Ибрагимоглу", - сказал Манафов.

Приглашая на сцену народную артисту Азербайджана Мехрибан Зеки, Видади Гасанов вспомнил, что она была занята в спектакле "Хатун", и Вагиф Самедоглу сыграл в ее творческой жизни важную роль. Мехрибан Зеки порадовала публики исполнением музыкального произведения.

В ходе вечера актеры театра продемонстрировали различные сценические номера – комические, драматические, музыкальные. Вместе со зрителями они даже пофантазировали о том, каким будет их театр в 2050 году. Отправившись в будущее вместе с ними, зрители узнали, что YUĞ завоюет ее много наград на престижных театральных фестивалях, и будет еще долго и долго радовать театралов.

Напомним, что Вагиф Ибрагимоглу - заслуженный деятель искусств Азербайджана, лауреат приза Союза театральных деятелей Азербайджана "Золотой дервиш".

В 1973-1976 годах был актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В 1976-1979 годах являлся художественным руководителем Экспериментального театра-студии при Театральном обществе Азербайджана, 1979-1982 годах - Учебного театра, а 1982-1989 годах - главным режиссером Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Он ставил спектакли в Азербайджанском государственном национальном академическом драматическом театре, в театрах турецких городов Анкара, Бурса, театре "Угала" в Эстонии. С 1989 года был художественным руководителем и главным режиссером театра YUĞ. Вагиф Ибрагимоглу скончался 12 мая 2011 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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