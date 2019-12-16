Почтить память Вагифа Мустафазаде в Баку приехали музыканты из США, Турции и России (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер памяти, посвященный 40-летию со дня смерти выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в Доме-музее Вагифа Мустафазаде, его посетили известные деятели культуры и искусства, молодые музыканты, а также зарубежные гости.

"Музыка Вагифа Мустафазаде звучит не только в Азербайджане, но и за рубежом – в США, России и других странах. В Баку мы всегда проводим вечера памяти Вагифа Мустафазаде. Сегодня мы представим вниманию общественности изданный в Москве диск "Джаз-мугам"", - сказала на мероприятии директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде, двоюродная сестра музыканта Афаг Алиева.

Директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о деятельности Дома-музея Вагифа Мустафазаде. Было отмечено, что Дом-музей был создан в 1989 году, в период с 1989 по 1997 годы заведующей Дома-музея была мать Вагифа Мустафазаде Зивяр Алиева.

На вечере была представлена концертная программа, в ходе которой выступили педагоги и студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Приятным сюрпризом для гостей вечера стало выступление турецкой вокалистки Сибель Косе и российского джазового пианиста и продюсера Алексея Черемизова, концерт которых состоится сегодня в Баку. Когда зарубежные музыканты узнали, о том, что в Доме-музее Вагифа Мустафазаде проходит вечер памяти, то решили принять в нем участие, и отдать дань памяти талантливому музыканту.

Еще одной зарубежной гостьей на вечере была юная пианистка из США Алиса Дан, которая исполнила сочинение Вагифа Мустафазаде "Март".

"Я занимаюсь музыкой с шести лет. Первый раз прилетела в Баку в 2014 году. Пока я исполняю только одно произведение Вагифа Мустафазаде "Март", но думаю, в будущем буду играть и другие его сочинения. Мне очень нравится его музыка. Кстати, ноты произведений Вагифа Мустафазаде я приобретала в Баку, мне очень повезло, потому что до этого я нигде не могла их найти. Музыка Вагифа Мустафазаде очень красивая, в ней и джаз, и классика, все очень интересно объединено", - сказала 12-летняя пианистка.

Порадовали публику вокалистки Инструментального ансамбля "Севиль" имени Вагифа Мустафазаде. Руководителем этого коллектива является заслуженная артистка Азербайджана Рена Талыбова, солистка знаменитого ансамбля "Севиль", созданого Мустафазаде.

"Считала своим долгом возродить ансамбль "Севиль". Хочу, чтобы музыка Вагифа Мустафазаде звучала всегда, чтобы молодое поколение ее слушало, знало как можно больше о нашем выдающимся музыканте", - сказала Рена Талыбова.

В ходе мероприятия известные деятели культуры поделились своими воспоминаниями о Вагифе Мустафазаде, рассказали о его творчестве.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Он похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов из США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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