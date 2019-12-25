Happy New Year – артисты в Баку надели новогодние шапочки и подарили праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий новогодний концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), посвящённый Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На вечере выступили Сабина Бейлярбекова (орган), исполнители на скрипке Фидан Мусаева, Хадиджа Мехтиева, Эльмира Дадашева, Сария Насибова, Нигяр Аскерова, пианисты Бибиханым Гадималиева, Наргиз Нифталиева, Фидан Шукюрлу, Гюнель Таирзаде, Назрин Шукюрзаде, вокалисты Ойа Эргюн и Тимур Кязымов, а также музыкальная группа "Amour music band" средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, Большой детский хоровой коллектив Музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева. Художественный руководитель хора – доцент Азербайджанской национальной консерватории Лейла Залыева.

Программа концерта была насыщенной и состояла из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, а также молодого автора Айсель Алиханлы.

Новый год - самое волшебное время в году, когда и дети, и взрослые ждут чудес и подарков. На концерте прозвучали прекрасные новогодние музыкальные подарки - фортепианные сольные и ансамблевые композиции, лучшие произведения мировой музыкальной классики, новогодние песни, были продемонстрированы танцевальные номера.

Концерт стал очередной возможность продемонстрировать исполнительское мастерство, оценить свои силы на пути к подготовке к серьезным конкурсам, в которых планируют принять участие юные музыканты.

Исполнение песни "Happy New Year" стало эффектным завершением вечера, а новогодние шапочки, которые надели артисты, окунули зрителей в атмосферу приближающегося Нового года.

Концерт прошел под овации зрителей.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии, народный артист, профессор Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - музыковед, режиссер постановщик филармонии Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)

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