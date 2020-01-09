"Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)

9 января 2020 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Сумгайытского государственного драматического театра 18 января представит спектакль "Vicdanın hökmü" (Приговор совести), сообщили Trend Lİfe в пресс-службе театра.

Показ спектакля приурочен к 30-й годовщине трагедии 20 Января.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Гусейнбалы Мираламова.

Режиссером-постановщиком является заслуженный артист Намис Ширмамедов. Роли в постановке исполняют заслуженная артистка Улдуза Насир, актеры Габиль Ханларов, Матлаб Сафарли, Даглар Рустамов, Сиявуш Махмудов, Шамс Абдуллаева, Вафа Гурбанова и другие.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
  • "Приговор совести" в Сумгайытском драмтеатре (ФОТО)
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