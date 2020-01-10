Азербайджанские кулинары добились успеха в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские повара добились успехов на 17-м Международном чемпионате кулинарии в Стамбуле (Турция). Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в пятницу на пресс-конференции в АМИ Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов.

Чемпионат прошел 24-29 декабря 2019 года.

В Международном чемпионате, организованном Федерацией поваров Турции (TAŞFED), представляющей эту страну во Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), приняли участие повара из 46 стран мира. В мероприятие принял участие также президент WACS Томас Гуглер.

На чемпионате Азербайджан был представлен как в составе жюри, так и в соревнованиях.

Представительница Азербайджана Гюльнар Алескерова завоевала золотую медаль в категории "приготовление блюд из мяса ягненка". Наиля Керимова, впервые участвовавшая в подобном соревновании, завоевала "серебро" в категории "приготовление мучных блюд" и золотую медаль - в категории "ресторанные десерты".

Отметим, что Наиля Керимова проходила тренинги у Аги Саламова (член Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана) и членов Гильдии поваров Азербайджана Анара Гасымова и Илькина Акперзаде.

Еще один представитель Азербайджана - Гурбанали Гусейнов завоевал серебряную медаль чемпионата в классе "приготовление рыбных блюд".

Так, команда Азербайджана в составе трех поваров выступила на чемпионате в четырех категориях, завоевав две золотые и две серебряные медали.

(Автор: Джани Бабаева)

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