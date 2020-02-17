Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 17 февраля 2020 12:19 (UTC+04:00)
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошло очередное потрясающее музыкальное шоу оркестра IP Orchestra Azerbaijan под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко, сообщает Trend Life.

Лидер, Камертон, Душа и Сердце проекта - дирижер, композитор, выдающийся музыкант современности, аранжировщик Игорь Пономаренко своими смелыми музыкальными экспериментами покорил все известные сцены мира, дав более четырехсот концертов. Игорь Пономаренко и его музыканты каждой новой программой показывают - классическое искусство безгранично в своих возможностях, а классические инструменты органично, мощно и легко вдыхают новую жизнь в иные музыкальные жанры. Каждый концерт - откровение, эксперимент, сенсация, шторм, слияние с залом и эстетический экстаз. Музыка, которая еще долгое время после встречи волнует кровь и заставляет сильнее биться сердце. А невероятная энергетика и харизма самого Маэстро делает каждое выступление еще ярче и блистательнее.

Игорь Пономаренко неоднократно давал концерты в Баку и каждый раз с большим успехом. Так было и в этот раз!

Игорь Пономаренко: "Баку напоминает один из европейских городов, не теряя при этом своей восточной загадочности. Необычная архитектура, чистые и просторные улицы, множество зеленых парков и скверов. Я люблю Баку за многое, в том числе - за его вкусную еду. Мне нравится, как здесь готовят мясные и рыбные блюда. И публика здесь замечательная, понимает и очень хорошо воспринимает наши программы".

В этой концертной программе "Легендарные рок хиты" были представлены композиции всемирно известных групп, среди которых AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Green Day, Placebo, Blur, Corn, Rammstein, Queen, Mor ve ötesi, Led Zeppelin, Би 2, Zemfira, Marlin Manson, Cranberries и другие, а также Майкла Джексона и других мировых звезд.

Игорь Пономаренко: "Мне нравится исполнять во всех музыкальных жанрах. Благодаря этому у меня жизнь такая интересная. Жизнь должна быть полной, и рок-музыка наполняет мою жизнь. Академической музыки хватает и так, а исполнить рок не каждый день можно. Рок уже давно и сам стал классикой. Популярность такого синтеза, мне кажется, заключается в том, что люди ностальгируют по тем временам, по молодости. Эпоха рока несла свободу во всем. И ощущение этого свободного ветра осталось до сих пор. Такой синтез инструментов дает особое самовыражение. Такая музыка помогает освобождаться от негативных эмоций, заряжает энергией и дает драйв".

Драйвовое звучание рок-музыки с классическими звуками академических музыкальных инструментов, сочетание инструментов позволяет музыке заполнить собой все пространство и донести до каждого слушателя то особенное настроение, которое заложено в каждой мелодии.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский тар, рок и Майкл Джексон. Когда бурлит кровь и сильнее бьется сердце (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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