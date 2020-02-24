Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 24 февраля 2020 20:18 (UTC+04:00)
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus 26 февраля пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", посвященный Ходжалинскому геноциду, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссером филма "Xoджa" является Вахид Мустафаев. "Ходжa" считается первым полнометражным фильмом, отражающим в полном масштабе всю трагедию Ходжалы.

Фильм "Ходжа" - это трагедия и величие любящих сердец, он повествует о героизме обычных людей. Главные герои картины - это две любящие пары. Офицер Алекпер, который добровольно уходит на фронт и служит разведчиком в Ходжалы, назначает день свадьбы с Гюнель на 26 февраля. Однако из-за начавшегося наступления армян Алекпер не может приехать на собственную свадьбу в Баку, где его ждет Гюнель... Другая пара - боевой друг Алекпера Юра Черный (прообраз - Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалев) и Мехрибан, телеграфистка. Поначалу они относятся друг к другу с прохладцей, но когда приходит время защиты родного края от армянских оккупантов, в их сердцах вспыхивает настоящее чувство. Мехрибан теряет в результате бомбежки Ходжалы деда и бабушку, и с оружием в руках встает на защиту родного очага...

В главных ролях снялись - народная артистка Азербайджана Наджиба Гусейнова, заслуженный артист Тельман Алиев, а также Ильгар Мусаев, Нигяр Бахадургызы, Эльмира Ягубова, Мина Советская, Азер Айдемир.

Отметим, что в этот день сеть кинотеатров CinemaPlus снимет с показа все фильмы комедийного жанра.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева.Редактор: Ровшан Гусейнов)

Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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