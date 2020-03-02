Бакинкам на 8 Марта подарят "Шёпот"

БАКУ/Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер 10 марта в 19.00 состоится открытие выставки под названием Pıçıltı ("Шёпот"), сообщили Trend Life организаторы проекта. Художественная экспозиция приурочена к Международному женскому дню – 8 марта.

На выставке наряду с произведениями азербайджанских художников будут также продемонстрированы работы зарубежных авторов. Куратор проекта – Сабина Наджафова.

Основные задачи проведения экспозиции – повышение среди молодежи интереса к искусству, а также представление широкой общественности творчества азербайджанских художников.

Организаторы экспозиции: Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерство культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция продлится до 14 марта и будет открыта в период 11.00-17.00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)