Рожденные в один день! Удивительные картины Вугара Али, посвященные Вагифу Мустафазаде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 16 марта, выдающемуся пианисту, основоположнику музыкального направления джаз-мугам, композитору, заслуженному артисту Вагифу Мустафазаде (1940 – 1979 годы) исполнилось бы 80 лет. Несмотря на то, что со дня смерти музыканта прошло 40 лет, его музыка звучит и ныне, она вдохновляет, поднимает настроение, заставляет испытывать чувство гордости...

Вагиф Мустафазаде прожил короткую, но содержательную жизнь. Со дня его смерти прошли годы, но интерес к творчеству и личности джазмена не убывает, а только увеличивается.

Известный азербайджанский художник Вугар Али является большим поклонником Вагифа Мустафазаде. Он не только восхищается его музыкальным талантом, но и посвящает выдающемуся джазмену свои картины. В копилке мастера кисти пять работ, посвященных Вагифу Мустафазаде. Кстати двух творческих личностей связывает и одна общая дата - они оба родились в один день.

Поздравив Вугара Али с днем рождения и пожелав ему больших творческих свершений и успеха, корреспондент Trend Life в беседе с мастером затронул и тему, связанную со знаменитым джазменом.

"Интерес к музыке Вагифа Мустафазаде сопровождает меня долгие годы. Со школьных лет я был поклонником его творчества. Уже потом узнал, что мы с ним родились в один день – 16 марта. А в 2016 году в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля я представил художественные работы, посвященные Вагифу Мустафазаде. До этого в моем портфолио были небольшие графические произведения на данную тему, которые я создал еще в студенческие годы. Связано было это с тем, что в те годы в процессе работы я всегда слушал композиции Мустафазаде, они мне очень близки. В 2019 году в Музейном центре прошла персональная выставка моих работ "Ритмы красок", в которой была представлена целая серия новых полноценных художественных картин, посвященных музыканту. Сейчас у меня пять работ, но я планирую расширить данную серию", - рассказал Trend Life Вугар Али.

Художник подчеркивает, что в данных работах для него первостепенным является отражение внутреннего мира музыканта.

"Мне важно не просто написать портрет Вагифа Мустафазаде, а показать его внутренний мир, его музыку, раскрыть что-то новое в его личности. Когда я создаю произведения, посвященные ему, у меня задача синтезировать несколько направлений в одной работе", - отмечает мастер кисти.

Вугар Али подчеркивает, что музыка Вагиф Мустафазаде его вдохновляет на новые творческие свершения.

"Я не могу выбрать одну любимую композиции в его творчестве, ведь все его сочинения неповторимы и имеют свое настроение. Можно сказать Вагиф Мустафазаде – мой кумир в мире музыки. Но для меня важно не просто слушать его сочинения, а узнавать что-то новое о нем, общаться с теми, кто знал его лично, интересоваться как он жил, какие у него были взгляды на мир, характер. Ведь черты его личности отражаются непосредственно и в его творчестве", - добавил Вугар Али.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли музыканта по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и других) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - Белый рояль. Однако он не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте.16 декабря 1979 года на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)