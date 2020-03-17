Он пользовался всенародной любовью…В Москве прошел вечер памяти Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном Доме журналистов Москвы прошел вечер, приуроченной к 80-летию со дня рождения азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (1939–2015), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в России, Международным Фондом тюркской культуры и наследия и Союзом писателей Азербайджана.

На открытии посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что Вагиф Самедоглу учился в Московской консерватории, был прекрасным пианистом, одинаково хорошо играл и джаз, и классику, как депутат Милли Меджлиса представлял Азербайджан в ПАСЕ.

"Наши отцы дружили, и мой отец очень высоко ценил Самеда Вургуна – как человека, как поэта и как друга. А я дружил и с Вагифом и с его братом Юсифом. Оба брата были очень глубокими, всесторонне развитыми, философски настроенными людьми. Как к поэту, музыканту, творческому человек к его мнению всегда прислушивались", - отметил Полад Бюльбюльоглу, подчеркнув, что в Азербайджане творчество писателя пользовалось всенародной любовью, он был отмечен высокими государственными наградами

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев поделился воспоминаниями о своем друге Вагифе Самедоглу.

"Мы одновременно учились в Москве - я учился на сценарных курсах, он в аспирантуре консерватории. Когда я говорю о Вагифе, кажется, что я говорю о себе, потому что наши творческие жизни переплетены. Я написал о нем четыре статьи, в том числе предисловие к двум его книгам, он писал песни ко всем моим спектаклям и фильмам. Вагиф Самедолу оставил о себе блестящую память и великую поэзию",- сказал Анар.

Супруга поэта Нушаба Бабаева-Векилова выразила признательность организаторам вечера и гостям за добрую память.

"Жизнь творческого человека после его ухода продолжается в его книгах, стихах, музыке. За прошедшие 5 лет, как нет поэта, вышли его книги, создан Центр Вагифа Самедоглу, учреждена медаль его имени. На днях в Санкт-Петербурге в Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского открылась выставка фоторабот Вагифа Самедоглу, также посвященная 80-летию поэта", - отметила Нушаба Бабаева-Векилова.

Поэтесса, секретарь московского отделения Союза писателей Азербайджана Афаг Шихлы прочитала свое стихотворение, посвященное Вагифу Самедоглу.

На вечере прозвучали стихи и песни, написанные на слова поэта на азербайджанском и русском языках, которые представили азербайджанские студенты Театрального института имени Щукина - пианисты Риад Мамедов и Назханым Дадашева, актеры Кямрана Юнис и Хазар Сулейманлы и другие.

Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), курсы Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году вышел его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы работал преподавателем по классу фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах был заведующим литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы, 1992-1994 годах - главным редактором газеты "Oğuz eli". Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь заслужили такие фильмы, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также спектакли "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya" ("Лотерея"), "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши"). В 2000-2005 годах Самедоглу был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом Комиссии по помилованию, азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ. Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)