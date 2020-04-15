Получи в подарок Kindle – министерство культуры Азербайджана объявило новый конкурс

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении конкурса рассказов "Muzey eksponatının hekayəsini sən danış" ("Расскажи историю музейных экспонатов") о культуре, коврах, ковроткачестве, изобразительном и декоративном искусстве Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основные задачи конкурса – эффективная и полезная организация досуга дома в период карантинного режима, развитие творческой активности, выявление талантливых авторов и т.д.

В рамках проекта представлены 14 экспонатов, среди которых желающие принять участие в конкурсе должны выбрать один, посвятив ему свой рассказ. Экспонаты представлены по ссылке https://museum.az/az/competition/1

Отметим, что условия конкурса очень просты:

- нужно отметить страницу Museum.az в социальной сети Facebook как понравившуюся (facebook.com/museumaze);

- поделиться постом о конкурсе на своей странице;

- в рассказе должно быть использовано максимум 2000 слов;

Рассказ нужно отправить до 15 мая 2020 года на адрес электронный почты info@museum.az Участники конкурса должны указать свои имя, фамилию, год рождения и контактный телефон.

Победитель конкурса получит в подарок устройство для чтения электронных книг Kindle, а также будет награжден дипломом министерства культуры Азербайджана. Авторы, чьи рассказы войдут в десятку лучших, будут награждены дипломами министерства.

(Автор: Джани Бабаева)