На карантине в Сицилии: рояль и тарелка азербайджанского дюшбара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская пианистка, лауреат многих международных конкурсов Ольга Домнина, которая последние 10 лет проживает на Сицилия рассказала Trend Life как проводит время в период карантинного режима.

"По всей Сицилии действует карантинный режим, который граждане неукоснительно соблюдают. Я в этот период занимаюсь даже больше, чем обычно - разучиваю новые произведения азербайджанских композиторов Гара Гараева и Рахили Гасановой. Сейчас смотрю старое кино, больше читаю, наконец-то нашлось время прочитать в подлиннике самый известный сицилийский роман "Леопард" Джузеппе Томази ди Лампедуза", - отмела пианистка.

Что касается онлайн-концертов, с которыми многие музыканты и вокалисты выступают, то Ольга Домнина, подчеркивает, что предпочитает сейчас находить новые источники вдохновения, накапливать энергию, и представить публике, что-то интересное уже после карантинного режима.

"Если не переносить карантин на Сицилии, как это сейчас делаю я, то я бы выбрала в Баку. С такой едой как в Азербайджане, не будешь унывать – что еще нужно человеку кроме хорошего рояля и тарелки дюшбара. Я общаюсь по телефону со своими друзьями из Баку, и они разделяют мои взгляды на карантин – его неожиданные возможности духовного развития.

Лично могу порекомендовать для хорошего настроения почитать прозу Марины Цветаевой, чуткий читатель будет поражен ее видением мира, взглядом на людей и события. Также немаловажно слушать великих азербайджанских джазовых музыкантов – Рафига Бабаева и Вагифа Мустафазаде. Как тонко они могли передать всю палитру человеческих эмоций. Слушая их музыку, не только наполняешься энергией, но и представляешь себе старый Баку, о котором мне рассказывали мои старшие друзья", - сказала российская пианистка.

Отметим, что значимую роль в деятельности Ольги Домниной играет творчество азербайджанских композиторов. Интерес пианистки к нашему музыкальному искусству настолько велик, что ее называют пропагандистом азербайджанской музыки.

В 2018 году пианистка участвовала в праздновании 100-летия со дня рождения Гара Гараева. У Ольги Домниной был тур "Семь красавиц в семи городах", она много выступала в Италии на крупных фестивалях, и на концертах по всей России. Концертные программы Ольги Домниной в Азербайджане всегда вызывают у публики огромный интерес.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)