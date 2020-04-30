Алессандро Сафина и Олег Газманов отметили талантливых азербайджанцев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках кампании в Азербайджане "Оставайся дома - твори дома" в соцсетях публикуются видеоматериалы, которые вызывают интерес известных личностей, сообщает Trend Life.

Всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина в соцсети похвалил молодую талантливую певицу Улькер Алиеву за исполнение хита из его репертуара - Luna Tu.

Известный исполнитель, народный артист России Олег Газманов отметил в соцсети клип 5-летнего Омара Бабирли. Мальчик исполнил его композицию "Красная книга" в новой аранжировке, призвав людей к спасению природы и мира. Видеоматериал смонтировал Дмитрий Пономарёв. Омар является сыном композиторов Ульвии и Бабира Бабирли.

Напомним, что ранее легендарная американская певица Глория Гейнор высоко оценила видеопроект Агентства международной информации Trend, посвященный кампании #Evdəqal. Было подготовлено интересное музыкальное видео на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Руководитель проекта - Сахиль Керимли, координатор - Вугар Иманов, автор идеи - Фидан Мирбабаева. Музыкальным продюсером является Тунзаля Агаева, исполнители - Тунзаля Агаева, Лала Мамедова, Замиг Гусейнов, Хайям Ниссанов и Мурад Ариф. Слова к музыке принадлежат Захре Бадалбейли и Фаризу Зейналову, исполнитель на духовом инструменте - Теймур Сулейманбейли, звукорежиссер проекта - Эмин Карим.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)