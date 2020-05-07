Российский журнал включил фестиваль "ЖАРА" в список лучших и ожидаемых мировых музыкальных проектов

БАКУ/Trend Life/ - Российская версия журнала OK! включила Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку в список лучших мировых музыкальных фестивалей, которые зрители ждут с нетерпением, сообщает Trend Life.

"Сегодня в одночасье весь мир перешел на онлайн-режим. Из-за пандемии все интересные мероприятия весны отменились или перенеслись на более позднее время. Однако, мы терпеливо ждем, когда все закончится, и снова можно будет вернуться к обычной жизни и нашим любимым развлечениям", - отмечено в статье издания, где представлен список разноформатных известных фестивалей в разных уголках мира, которые зрители обязательно посетят в будущем.

В материале журнала рассказано о фестивалях Музыки и искусств долины Коачелла, Tommorowland в Бельгии, "Спасская башня" в Москве, "ЖАРА" в Баку, Roskilde в Дании, джазовый фестиваль в Монтрё (Montreux Jazz Festival), "Дикая Мята" в Тульской области.

Даты проведения ряда этих фестивалей перенесены с весны на осень, другие состояться только в следующем году.

Что касается фестиваля "ЖАРА" в Баку, то пока даты его проведения остаются прежними - с 29 июля по 2 августа. Всего на фестивале "ЖАРА-2020" заявлено около 300 популярных артистов.

Напомним, ранее один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) рассказал о нескольких вариантах проведения проекта в текущем году.

По его словам, если границы будут открыты и ситуация разрешится, то фестиваль планируется провести в привычном формате. Второй вариант проведения фестиваля также будет рассматриваться с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса - так "ЖАРА" может пройти в Баку, но без зрителей. Третий вариант - используя площадку в Москве, провести эфирный концерт без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)