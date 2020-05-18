Одно прикосновение - тысяча ценностей! Об уникальном Музее хлеба в Агдаме и культурном наследии Лачина

БАКУ/Trend Life/ - Старейший музей республики - Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) - подготовил интересную онлайн-программу в связи с Международным днем музеев, отмечаемым во всем мире 18 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Девиз Международного дня музеев в этом году - "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

В Национальном музее истории Азербайджана разработан онлайн-проект для продвижения музея "Одно прикосновение - тысяча ценностей". В его рамках 18 мая заведующая научным фондом этнографии, доктор философии по искусствоведению Севиндж Насирова проинформирует общественность о защите культурного наследия и будущей совместной деятельности музеев в программе Dikdaban Общественного телевидения (İctimai TV).

Также 18 мая в социальных сетях музея запускаются видеоролики, публикации, подготовленные сотрудниками музея, посвященные Международному дню музея.

К сожалению, дата 18 мая 1992 года вошла в историю нашей страны как день оккупации Лачина, и на страницах в соцсетях будут представлены видеоролик, посвященный культурному наследию Лачина, и видеолекция об уникальном Музее хлеба в Агдаме.

В преддверии Дня музеев Музей победы в Москве запустил международную акцию под хештегом #ТерриторияПобеды, которая проводится с 16 по 21 мая. В акции принимают участие свыше 200 музеев России и стран СНГ, представляя фотографии своих экспонатов на военную тему середины ХХ века. Национальный музей истории Азербайджана также присоединился к акции, представив фотографии экспонатов музея - резец и сверло для ракет "Катюша", изготовленные на Бакинском машиностроительном заводе, простреленный партбилет погибшего на войне Надира Керимова и лицевая часть знамени 416-й стрелковой Краснознаменной дивизии Ордена Суворова были размещены под этим хештегом. Эти экспонаты по окончании акции пополнят виртуальный каталог проекта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)