Азербайджанские красавицы, или Творчество для души в домашних условиях (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские деятели культуры и искусства продолжают радовать пользователей соцсетей своим мастерством в рамках особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, сообщает Trend Life.

Трио заслуженных артистов Эльчин Гашимов, Эльнур Ахмедов и Хабиль Исмайлов на национальных инструментах исполняют турецкий хит Suzinak Sirto.

Создатель ансамбля "Гёй-гёль" и Гянджинской государственной филармонии, народный артист Азербайджана Фикрет Вердиев великолепно играет на таре мугам.

Лауреат международных конкурсов, скрипачка Джейла Сеидова берет за душу композицией Астора Пьяцолла "Забвение".

Паралимпийец Фатима Акберли удивляет своими вокальными данными в исполнении песни Əsən yellər из репертуара народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

Очень удачным получился дуэт молодых талантов - пианиста Эльвина Фаридли и кяманчиста Мамедали Ибрагимова, которые исполнили "Баку" Васифа Адыгезалова.

Классика невозможна без художественных произведений. Один из национальных символов Азербайджана – нар (гранат), а также красавиц, исполняющих народные песни, изобразил на холсте художник Садых Садыхов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)