Тарана Махмудова и Эльбей Мамедзаде - домашний вечер джаза (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Джаз - особенная музыка, поклонников которой не спутаешь ни с кем. Зажигательные ритмы, искрометные повороты, интересные тексты и талантливые исполнители. Такую музыку любят слушать сотни, тысячи и даже миллионы людей во всем мире.

В квартире популярной певицы Тараны Махмудовой прошел онлайн-концерт Caz musiqisi axşamı ("Вечер джаза"), организованный при содействии Главного Управления культуры города Баку, сообщает Trend Life. Концерт проведен в рамках акции #senetinledestekle ("Поддержи своим искусством") и транслировался в соцсетях на страницах Управления и Тараны Махмудовой.

Певица выступила в сопровождении пианиста Эльбея Мамедзаде. Были исполнены известные композиции классического джаза и азербайджанские произведения "Сары гялин", "Арзу" и "Хардасан". Зрители и слушатели также могли пообщаться с исполнителями и задать им вопросы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)