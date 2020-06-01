Незабываемый Гаджибаба Гусейнов (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) посвятил очередную лекцию проекта Unudulmayanlar ("Незабываемые") ханенде Гаджибабе Гусейнову, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Проект Unudulmayanlar, посвященный корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, является одним из интересных проектов МЦМ.

Очередная лекция была посвящена народному артисту, незабываемому ханенде Гаджибабе Гусейнову. Музыковед, профессор Наиля Рагимбейли предоставила зрителям обширную информацию об исполнителе, который имеет большие заслуги в пропаганде и развитии азербайджанской школы мугама.

Гаджибаба Гусейнов родился 15 марта 1919 года в Баку. Тонкости мугама он познал в юном возрасте, слушая грампластинки с записью мугамов в исполнении известного ханенде Зульфи Адыгезалова. С 1945 года пел в ансамбле известного исполнителя на таре и педагога Ахмеда Бакиханова.

Великолепный знаток классической поэзии, Гусейнов, сам писал замечательные газели. Он обладал особой техникой исполнения, высоким поэтическим даром и художественным вкусом. Мастер, обладавший проникновенным и мелодичным голосом, оставил неизгладимый след в сердцах любителей музыки.

Помимо сценической деятельности он активно занимался педагогической деятельностью в Музыкальном техникуме имени Асафа Зейналлы (сейчас - Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории) и сделал большой вклад в формирование целого поколения знаменитых ханенде.

За заслуги в развитии национальной музыкальной культуры Азербайджана в 1989 году Гусейнов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", а в 1990 году - звания "Народный артист".

В 2019 году в стране в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова был отмечен юбилей известного ханенде.

Напомним, что цель проекта Unudulmayanlar - приблизить зрителей на один шаг к искусству, мугамному наследию, а также пропагандировать богатое наследие корифеев мугама и коллекции национальных музыкальных инструментов широкой аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)