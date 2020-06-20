Юбилей музыканта-виртуоза Мирджавада Джафарова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Художественный руководитель эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги", народный артист Азербайджана Мирджавад Джафаров сегодня отмечает 55-летие, сообщает Trend Life.

Виртуозный исполнитель на таре и уде, участник международных проектов и джазовых фестивалей, Мирджавад Джафаров родился 20 июня 1965 года в Сальяне. Музыкант вспоминает, что с детства у него была особая любовь к музыкальным инструментам, поэтому в 9 лет отец записал его в музыкальную школу. Его отец Миргафар Джавадов обожал азербайджанский фольклор, и если в школе были свои учителя, то в доме он был главным наставником.

"В детстве на кусок дерева я прикреплял капроновые струны и играл на них. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом и благодарен за это своему отцу. У него была своеобразная и довольно интересная методика. Включая магнитофон с записями корифеев мугама, он несколько раз проигрывал определенный кусок, останавливал пленку, и просил меня повторить. Если я забывал какой-то момент, он перематывал назад и включал запись именно на том месте, которое я не запомнил. Таким образом, еще ребенком я знал многие народные мелодии наизусть, что оказало неоценимую поддержку в моем дальнейшем творчестве" - рассказывает народный артист.

Такие занятия выработали у мальчика отменный слух и хорошую память. Причем, зная наизусть "Баяты шираз" и "Карабах шикястяси", по просьбе педагогов он стал учить этим произведениям ребят постарше. Вскоре был включен в состав детского ансамбля "Улдуз", с которым успешно выступал на различных республиканских конкурсах и фестивалях.

"Больше всего из национальных инструментов отцу нравился уд. Он обожал слушать, как на нем играет народный артист Азербайджана Ахсан Дадашев, и пообещал купить мне уд, чтобы я сумел дарить миру подобные звуки. Сделать это оказалось не так просто. Во времена СССР найти такой инструмент было практически невозможно ввиду отсутствия соответствующих изготовителей. Однако он сдержал слово", - вспоминает он.

В 1982 году поступил на факультет культурно-массового просвещения Азербайджанского государственного института искусств. Талант юного музыканта был замечен талантливым композитором Вагифом Герайзаде, который пригласил его в свой джаз-фолк ансамбль "Айпара". Впоследствии он работал с такими известными исполнителями и музыкантами как Сакина Исмайлова, Алим Гасымов, Салман Гамбаров, Джамиль Амиров, Эльчин Ширинов и многими другими.

Но одно из знаменательных событий произошло в 2002 году, когда он возглавил коллектив "Джанги". История создания этого ансамбля связана с именами известных личностей. Однако трагическая кончина основателя коллектива и его художественного руководителя Рафига Бабаева, а также уход Сиявуша Керими привели ансамбль к упадку. Фактически Мирджавад Джафаров дал ансамблю не только второе дыхание, но и вывел на международный уровень. Национальные инструменты в руках участников группы рождали неповторимую мелодию - синтез мугама и джаза. В 2013 году фольклорно-джазовый ансамбль стал эстрадно-фольклорным. Коллектив состоит из танцевальной и эстрадной группы. С коллективом "Джанги" музыкант-виртуоз неоднократно с успехом представлял Азербайджан на многих международных фестивалях, концертах и проектах.

От имени МИА Trend поздравляем Мирджавада Джафарова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)