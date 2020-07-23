Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО)

Культура 23 июля 2020 14:08 (UTC+04:00)
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана. В этот день певица и композитор Севиндж Агасиева представила патриотический проект “Diriliş Marşı” (Марш Возрождения) на слова Эйюба Гисаса, сообщил Trend Life режиссер клипа Руслан Зейнал.

В клипе снялся талантливый актер Тюркай Джафарли. Проект посвящен памяти шехидов Карабахской войны, героизму азербайджанских солдат и офицеров во имя независимости Азербайджана и освобождения страны от армянских агрессоров.

“Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией наших земель армянскими вооруженными силами. Агрессор должен немедленно убраться с нашей территории! Около тридцати лет мы терпели, призывали к миру, но всему есть свой предел. Наша армия и народ едины, тверды в своей решимости положить конец оккупации и выступает против армянских фашистов, которые учинили Ходжалинский геноцид, на протяжении многих лет варварски разрушали наши культурные памятники, проводили политику терроризма и этнической чистки, постоянно дезинформируя мировую общественность. Во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев. Я уверена, что в каждом освобождённом городе, районе и селе будет развиваться флаг Азербайджана!”, - отметила Севиндж Агасиева.

(Автор: Вугар Иманов)

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