Азербайджанский художник "продлил" лето в Таллине
БАКУ /Trend Life/ - В Таллинском Доме учителя открылась выставка работ азербайджанского художника Ровшана Нура под названием "Лето", сообщает Trend Life со ссылкой на эстонские СМИ.
Ровшан Нур своими картинами дарит зрителям положительные эмоции и создает у них позитивное настроение. В экспозицию вошли 30 произведений, большинство из которых написанные в течение этого лета. На них изображены цветущие сады, море и другие живописные пейзажи Эстонии. Картины созданы в стиле импрессионизм.
Ровшан Нур прожил в Эстонии двадцать лет и ему близки таллинские городские мотивы и природа Эстонии.
Экспозиция будет открыта до 20 октября 2020 года.
(Автор: Джани Бабаева)
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