Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Глава кинокомпании Team Films, автор идеи и продюсер романтической комедии "ЖАРА" Теймур Джафаров станет гостем паблик-тока о специфике производства успешных сериалов в рамках фестиваля Patriki Film Festival в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

С 25 по 27 сентября в одном из самых известных районов Москвы – на Патриарших Прудах – пройдет третий ежегодный кинофестиваль Patriki Film Festival. В его программу включены премьеры фильмов разнообразных жанров и форматов; презентации самых ожидаемых сериалов; паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами; благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.

Patriki Film Festival – городской "фестиваль фестивалей", где нет конкурсной программы. Здесь всегда комфортная дружественная атмосфера: без конкуренции, без красных ковровых дорожек.

Большинство событий проекта в 2020 году, включая закрытые: круглые столы и обсуждения, интервью, премьерные показы фильмов и сериалов – будут транслироваться онлайн.

Паблик-ток с Теймуром Джафаровым состоится 26 сентября. Его участники будут обсуждать специфику производства успешных сериалов на примере остросюжетной драмы "В клетке" производства Team Films, которая уже побила все рекорды по просмотрам.

(Автор: Джани Бабаева)