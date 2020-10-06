Прекрасный край Азербайджана – Карабах: воркшоп для художников (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - При организации НПО Arts Council Azerbaijan в Баку стартовал проект "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах – это Азербайджан!), сообщили Trend Life организаторы.
В рамках проекта в историко-архитектурном памятнике – Четырёхугольной башне в Ичеришехер проходят воркшопы, в ходе которых художники создают произведения, посвященные прекрасному краю Азербайджана – Карабаху.
Основная задача патриотического проекта – выразить моральную поддержку военнослужащим страны, сражающимся за освобождение от армянской оккупации исконных земель Азербайджана.
В проекте участвуют Нигяр Фамильсой, Камила Мурадова, Ройя Гасанова, Нурай Аллахвердиева, Матанат Нифталиева, Роза Мурадова.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор: Джани Бабаева)