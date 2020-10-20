Азербайджанский видеоролик про коронавирус признан лучшим на конкурсе ADAMI Media Prize (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видеоролик Азербайджанского телевидения признан лучшим в номинации Special COVID-19 международного проекта ADAMI Media Prize 2020, сообщил Trend Life режиссер работы, актер Кямран Агабалаев.

В 2020 году вещатели, кинематографисты и журналисты из стран Восточного партнерства ЕС подали более 300 заявок на конкурс ADAMI Media Prize. 21-26 сентября проекты оценивало международное жюри в Любляне, Словения. Жюри было организовано Общественным вещателем Словении (RTV Slovenija). Дополнительные, заключительные заседания жюри с участием экспертов в области кино и медиа из стран Восточного партнерства прошли 8 и 9 октября в режиме онлайн. Онлайн-формат был вызван ограничениями на поездки, связанными с COVID-19.

Премия ADAMI присуждается за лучшие телевизионные программы и фильмы, а также онлайн-проекты, которые касаются тем миграции, интеграции, в том числе этнического, религиозного и культурного разнообразия.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)