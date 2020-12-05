Рамилю Гасымову вручен "Золотой крест" Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Венгрии в Азербайджане состоялось вручение директору телеканала Mədəniyyət ("Культура"), заслуженному артисту Рамилю Гасымову награды Венгрии - ордена "Золотой крест", сообщили Trend Life в пресс-службе посольства.

Указ о награждении орденом был подписан президентом Венгрии Яношем Адером. Награду вручил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркени.

Рамиль Гасымов удостоен данной награды за вклад в популяризацию венгерской культуры в Азербайджане, укрепление венгерско-азербайджанских культурных связей.

Как директор телеканала Mədəniyyət Рамиль Гасымов сыграл важную роль в ознакомлении азербайджанской общественности с богатой венгерской культурой и традициями. Зрители телеканала Mədəniyyət имели возможность познакомиться с творчеством венгерского поэта, одного из крупнейших лириков XX века Миклоша Радноти, ансамблем Kerekes Band, выступающим в направлении фолк-рок, джазовым трио Арона Таласа, ансамблем Cantores Ecclesiae, вокалистом Бори Мадьяром и музыкантом, исполнителем на цимбалы Йожефом Чуркуля. В эфире телеканала был также представлен концерт венгерского пианиста Тамаша Эрди.

Недавно телеканал запустил проект под названием "Европейская литература".

Посольство Венгрии в Азербайджане высоко ценит деятельность Рамиля Гасымова, которая помогает еще больше сблизить две страны, народы и культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)