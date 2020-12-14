Волнение моря и краски пейзажей в мощной энергетике Алигусейна Салимова. Памяти мастера кисти… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждая картина Али Салимова - это уникальные цвета, история, эмоции и переживания, которые художник дарит зрителю. В каждом произведении заключена мощная энергетика этой талантливейшей личности, которой он делился с миром через свои картины. Его картины о море, пейзажи, натюрморты и другие произведения никого не оставляют равнодушным...

Нашего соотечественника Алигусейна Салимова, который 30 лет своей жизни посвятил живописи, не стало 25 ноября 2020 года...

Представляем читателям Trend Life материал о талантливом художнике Алигусейне Салимове, который родился 11 декабря 1959 года в деревне Буджаг Огузского района Азербайджана, расположенной на южных склонах Большого Кавказа.

В 10 лет он создал свой первый рисунок - зимний пейзаж родной деревни. С тех пор рисование стало серьёзным увлечением Али, и он буквально не расставался с карандашом. Очень много времени он проводил в горах, запечатлевая в рисунке практически каждый камушек.

В 16 лет, после окончания школы, Али едет поступать в Художественное училище имени Азима Азимзаде, но его документы не принимают. В 18 лет он уходит на службу в армии, где получает серьёзную травму позвоночника. Полгода после травмы Али мучается от невыносимых болей в спине, не может нормально жить, спать и двигаться. Когда он и его родственники уже практически полностью теряют надежду на выздоровление, судьба сводит Алигусейна с хорошим врачом-костоправом, который помогает ему побороть болезнь. Конечно же, такие события никогда не проходят для человека бесследно, откладывая глубокий отпечаток. Сила характера и мощная энергетика личности прослеживается в дальнейшем в каждом из произведений Али.

В 1981 году он едет в Ужгород, чтобы попробовать поступить в художественное училище еще раз. Но возвращается оттуда, потому как возникают сложности из-за незнания украинского языка. Обратно в Азербайджан Али едет через Харьков. Его так впечатляет этот город, что он решает остаться там. В Харькове он начинает развивать свое творчество, проводит выставки, в 90-е годы становится одним из организаторов Харьковского союза художников, принимает участие в международных проектах в Украине, России, Турции и Азербайджане. Его картины украшают галереи, различные здания, среди которых Харьковский национальный юридический университет.

Алигусейн Салимова писал свои картины в стиле моренизма. Вода и волны в его полотнах играли всеми цветами и были полны жизненной энергии. Любой, кто видел эти пейзажи, вольно и невольно оказывался захвачен этим "морским колдовством". Порой кажется, что волны с картины подхватят и унесут в далёкие глубины водного пространства. Эффект "живой волны" присутствует во всех картинах Салимова. Но он увлекался и другой тематикой художественного жанра. В том числе это пейзажи с величественными горами Кавказа, Альп, Тибета и др. Горы были одним из самых любимых мотивов в творчестве художника. Кроме того, в его творчестве можно наблюдать и итальянские, особенно венецианские мотивы с оттенком атмосферы средневековья. Эти картины мгновенно переносят зрителя во времена расцвета венецианской культуры. Последние годы жизни художник посвятил написанию цветов. Этот период его творчества полон ярких и незабываемых красок и оттенков. Алигусейн Салимов запечатлел на своих полотнах буквально все цветы, которые существуют в природе. Богатый колорит ярких красок создает позитивную ауру и наполняет душу зрителя неподдельной радостью.

Алигусейн Салимов олицетворял азербайджанскую интеллигенцию в украинском обществе. Память о нем надолго останется жить в сердцах тех, кто его знал, а его дух - в величественных картинах художника...

(Автор: Вугар Иманов)